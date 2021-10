Paris Le Point Ephémère île de France, Paris Concert solidaire Utopia 56 / Telegraph · 21 Juin · Holseek Le Point Ephémère Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert solidaire Utopia 56 / Telegraph · 21 Juin · Holseek Le Point Ephémère, 30 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 30 octobre 2021

de 20h à 23h30

payant

Aux côtés de l’association Utopia 56, Telegraph et le Point Éphémère se mobilisent pour l’aide aux personnes exilées en organisant un concert solidaire. Tous les bénéfices seront reversés à l’associat Aux côtés de l’association Utopia 56, Telegraph et le Point Éphémère se mobilisent pour l’aide aux personnes exilées en organisant un concert solidaire. Tous les bénéfices seront reversés à l’associat Concerts -> Rock Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy Paris 75010 Contact :Le Point Ephémère 0140340248 https://www.facebook.com/events/880242089261718 Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-10-30T20:00:00+02:00_2021-10-30T23:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Point Ephémère Adresse 200 Quai de Valmy Ville Paris lieuville Le Point Ephémère Paris