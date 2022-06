Concert Solidaire Ukraine – L’Assemblée des Muses Maen Roch Maen Roch Catégories d’évènement: 35460

Maen Roch

Concert Solidaire Ukraine – L’Assemblée des Muses Maen Roch, 19 juin 2022, Maen Roch. Concert Solidaire Ukraine – L’Assemblée des Muses Place du Général de Gaulle Eglise de Saint-Brice-en-Coglès Maen Roch

2022-06-19 16:00:00 – 2022-06-19 17:30:00 Place du Général de Gaulle Eglise de Saint-Brice-en-Coglès

Maen Roch 35460 La délégation d’Ille-et-Vilaine d’Action contre la Faim organise un concert en solidarité avec l’Ukraine à l’église de Saint-Brice-en-Coglès. Découvrez l’ensemble « L’Assemblée des Muses » sur un programme de musique baroque française des 17ème et 18ème siècles avec des œuvres de Marin Marais, Louis de Caix d’Hervelois, Michel de La Barre, Michel Pignolet de Montéclair… Clavecin : Tchie Sato

Viole de Gambe : Michaelle Lemarié

Traverso : Cristina Corgan

Violon Baroque : David Guichard Durée : environ 1h15 Libre participation : collecte des fonds par Action contre la Faim

Réservation possible mais non obligatoire. Place du Général de Gaulle Eglise de Saint-Brice-en-Coglès Maen Roch

