? Alors que le printemps a pointé le bout de son nez, UCPH vous propose de fêter l’arrivée des beaux jours le vendredi 22 avril à son concert solidaire ! ❤️ Après une année sans concert, UCPH est heureuse de vous inviter à son concert solidaire lors duquel de nombreux nombreux artistes se succéderont sur la scène de “Le Chinois” ! ? Lil Yan, Kally, Smiss, Jeanne Morin ou encore Alexandre, autant d’artistes talentueux pour vous faire passer la soirée de votre mois d’avril. ? Une participation de 5€ vous est demandée pour partager un moment musical à nos côtés, vous pourrez également acheter des boissons sur place. Les bénéfices du concert permettront de financer l’aide matérielle (sacs de couchage, produits d’hygiène, denrées alimentaires…) que nous apportons aux personnes sans-abri lors de nos maraudes. ➡️ Alors n’attendez plus et réservez dès maintenant votre place : [https://bit.ly/concert-solidaire-cuph](https://bit.ly/concert-solidaire-cuph) ? Nous vous donnons rendez-vous à la salle “Le Chinois” (6 place du Marché, 93100 Montreuil) à partir de 20h ! ———————————— Informations pratiques : ? Vendredi 22 avril 2022 ⏱ 20h – 23h ? Salle Le Chinois – 6 place du Marché, 93100 Montreuil ? Croix de Chavaux – Métro 9

