Le Choeur de l’Université Catholique de Lille, les cuivres de l’Orchestre Symphonique Européen et les grandes orgues de la Chapelle rénovée vous présentent un concert au profit des étudiants ukrainien. Au programme: PROGRAMME Chants d’introduction au concert par Yana Klisovska, étudiante ukrainienne à l’ISTC Magnificat d’Antonio Vivaldi Magnificat de Franz Schubert Magnificat de Bernard Reichel Magnificat de Marc Henric Magnificat d’Arvo Pärt Magnificat de John Rutter Sous la direction de Pierre-Yves Gronier. A l’occasion de ce concert, un appel à dons est lancé en soutien aux étudiants directement impactés par la crise ukrainienne Concert au profit des étudiants ukrainien à la Chapelle Universitaire de l’Université Catholique de Lille Université Catholique de Lille 60 boulevard vauban Lille Vauban-Esquermes Nord

