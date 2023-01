CONCERT SOLIDAIRE SIDEL à la LOCO Mézidon Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’Évènement: Calvados

2023-01-27 – 2023-01-27

Rue de la Futaie LALOCO MEZIDON

Mézidon Vallée d’Auge

Calvados En soutien aux salariés de l’entreprise SIDEL :

Vendredi 27 janvier à 20h30 aura lieu dans la salle de spectacle de La Loco un concert au profit des salariés de la Sidel qui depuis novembre 2022 se battent avec courage et énergie pour conserver leur emploi et maintenir leur outil de travail sur le territoire. Dates

Le vendredi 27 janvier, à partir de 20h30

Entrée: Don libre

Les fonds collectés seront reversés au comité de défense des salariés.

Ouverture des portes au public à 19h30 +33 2 31 42 68 54 http://www.laloco.fr/ Rue de la Futaie LALOCO MEZIDON Mézidon Vallée d’Auge

