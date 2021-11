Rives-en-Seine Rives-en-Seine Rives-en-Seine, Seine-Maritime Concert solidaire Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Concert solidaire Rives-en-Seine, 20 novembre 2021, Rives-en-Seine. Concert solidaire Salle de l’oiseau bleu Rue de l’Oiseau Bleu Rives-en-Seine

2021-11-20 – 2021-11-20 Salle de l’oiseau bleu Rue de l’Oiseau Bleu

Rives-en-Seine Seine-Maritime Concert organisé par l’association Manéga, qui lutte contre la malnutrition en Afrique.

Pass sanitaire demandé. Concert organisé par l’association Manéga, qui lutte contre la malnutrition en Afrique.

Pass sanitaire demandé. association.manega@gmail.com Concert organisé par l’association Manéga, qui lutte contre la malnutrition en Afrique.

Pass sanitaire demandé. Salle de l’oiseau bleu Rue de l’Oiseau Bleu Rives-en-Seine

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Rives-en-Seine, Seine-Maritime Autres Lieu Rives-en-Seine Adresse Salle de l'oiseau bleu Rue de l'Oiseau Bleu Ville Rives-en-Seine lieuville Salle de l'oiseau bleu Rue de l'Oiseau Bleu Rives-en-Seine