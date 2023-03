CONCERT SOLIDAIRE POUR L’UKRAINE Salle Poirel, 16 avril 2023, Nancy .

CONCERT SOLIDAIRE POUR L’UKRAINE

Salle Poirel, 3 rue Victor Poirel, Nancy, Meurthe-et-Moselle

2023-04-16 15:30:00 15:30:00 – 2023-04-16 17:56:00 17:56:00

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel

Nancy

Meurthe-et-Moselle

Concert solidaire avec l’Ukraine par un chœur de femmes ukrainiennes réfugiées en France et éloignées de leurs maris restés sur place pour combattre. Avec la participation du quatuor ukrainien Bleu et Or. Tous les bénéfices du concert seront reversés à Music Chain for Ukraine.

Dans la situation dramatique que connait l’Ukraine actuellement, un énorme élan de solidarité est né dans toute la France et Nancy a été l’une des premières villes à apporter son appui à des familles réfugiées soucieuses de fuir les combats et de mettre leurs enfants en sécurité.

ALMC est réputée en France pour ses concerts de très grande qualité et l’association MUSIC CHAIN FOR UKRAINE nous a naturellement sollicité afin que nous organisions à Nancy un concert spécial de chanteuses et musiciennes ukrainiennes dans le but de soutenir moralement ces femmes qui vivent loin de leurs hommes partis au combat.

Un événement proposé en lien avec la Ville de Nancy. Tous les bénéfices du concert seront reversés à Music Chain for Ukraine.

+33 6 83 81 98 36 http://www.almc.fr/

© Thomas Morel-Fort/1001 Notes

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy

