Concert solidaire pour l'Ukraine
Place Louis Morel Salle des fêtes
Plœuc-L'Hermitage

2022-12-18 16:00:00 – 2022-12-18 17:00:00

Côtes-d’Armor Plœuc-L’Hermitage Venez assister au concert exceptionnel des musiciens de l’association Idées Sans Frontières. Il s’agit d’un concert solidaire, donné par des musiciens ukrainiens réfugiés en France. Au programme : musique classique et chants de Noël

Participation libre (Dons à l’association Idées sans Frontières, déductible des impôts) communication@ploeuclhermitage.bzh +33 2 96 64 22 00 https://www.ploeuclhermitage.bzh/ Salle des fêtes Place Louis Morel Plœuc-L’Hermitage

