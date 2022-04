Concert Solidaire pour l’Ukraine L’Avant-Scène, 30 avril 2022, Grand-Couronne.

Concert Solidaire pour l’Ukraine

L’Avant-Scène, le samedi 30 avril à 20:00

Pour ce grand rendez-vous, de nombreux artistes, musiciens, comédiens et danseurs se mobilisent au nom de la paix. L’entrée à l’Avant-Scène est libre. Une urne sera mise à disposition avec possibilité d’y laisser un don pour la Protection Civile et venir en aide au peuple Ukrainien. Programme de la soirée : **Gabriel Fauré, Elégie** _Tatsiana Dahan, piano et Axel Salmona, violoncelle_ **Enrique Granados- Goyescas, quejas o la Maja y el Ruiseñor** Philippe Riondet, piano **Présentation du programme d’aide à l’Ukraine de la Protection Civile** Sarah Moncel, directrice communication et membre du conseil d’administration – Protection Civile Normandie Seine **Niel del Ponte, Thoughts ** **Payton Mac Donald, Devil Dance** Solène Streiff, flûte et Sylvie Naveteur, Percussions **Janacek, sonate** Violette Nebl, violon et Pascaline Kissel, piano **Lecture du poème Le déserteur de Boris Vian (extrait)** La Clé des Chants **Bolling, suite** Anne Elisabeth Roger piano, Solène Streiff, flûte, Brice Bouchard, contrebasse et Sylvie Naveteur, batterie **Smetana, sonate** Pascaline Kissel et Anne-Elisabeth Roger, piano **Lecture du Poème Si tu crois de Sonia Chemiti (extrait)** La Clé des Chants **Heinrich Sutermeister, Capriccio pour clarinette seule ** Marie-Françoise Rahm, clarinette **Dimitri Chostakowitch, Saint-Saëns, mouvements de quatuors** Quatuor Atlantis ; Anne Tétillon et Julie Aubernon, violons, Jennifer Rio, alto et Isabelle Loubarès, violoncelle **Lecture du poème Liberté de Paul Eluard (extrait)** La Clé des Chants **Sting, Russians** Guillaume Duval, chant, Anne-Elisabeth Roger, piano et Axel Salmona, violoncelle **Lecture – extrait de quelqu’un (spectacle en création) avec un texte de Karl Valentin ;** chant collégial résistant Bella ciao Nicolas Quesnel, compagnie Genèse **Lecture par Shogofa Arwin, Maryam Yousefi et Marie-Hélène Garnier** Texte original de Shogofa Arwin et Maryam Yousefi

Entrée libre – Possibilité d’effectuer un don sur place à la Protection Civile

en soutiens à la paix dans le monde

L’Avant-Scène Place Aimé-Césaire, Grand-Couronne Grand-Couronne Seine-Maritime



