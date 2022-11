Concert solidaire pour le Téléthon Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Concert solidaire pour le Téléthon Oloron-Sainte-Marie, 4 décembre 2022, Oloron-Sainte-Marie. Concert solidaire pour le Téléthon

Espace Jéliote Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Rue de la Poste Espace Jéliote

2022-12-04 – 2022-12-04

Rue de la Poste Espace Jéliote

Oloron-Sainte-Marie

Dans le cadre du Téléthon, cinq chœurs d'Oloron se réuniront pour un concert solidaire. Les formations Philia de la Villanelle, Chœur à chœur, Sensible, la Pastorale samaritaine et l'Ecole des chants donneront de la voix pour aider à financer les projets de recherche sur les maladies génétiques neuro-musculaires.

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie

