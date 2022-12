Concert solidaire Pauillac, 14 janvier 2023, Pauillac Pauillac.

5 EUR L’association « Un rêve de liberté » organise un grand concert solidaire, sur la thématique des super-héros.

Ouverture des portes à 17h30 pour l’accueil des super-héros, et de la biulletterie à 18h30.

En première-partie, retrouvez le groupe « Tisane et charentaises » , puis le concert de « Duo Nénette & Co » à partir de 20h30.

Buvette sur place et galette des rois offerte.

Sur réservation.

+33 6 35 59 16 34

Un rêve de liberté

