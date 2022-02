Concert solidaire Loudéac, 6 mars 2022, Loudéac.

Concert solidaire Loudéac

2022-03-06 – 2022-03-06

Loudéac Côtes d’Armor Loudéac

Concert solidaire avec les Chanteurs d’Argoat de Loudéac dirigés par Marie José Le Gonidec et Matthieu PIGNARD à l’ accompagnement au piano ainsi que l’ensemble vocal et instrumental « Entre temps » avec un répertoire traditionnel, anglo-saxon et variété française.

A l’issue du concert, un don sera fait aux Restos du coeur Côtes d’Armor.

http://chanteursdargoat.leplaisirdechanter.over-blog.com/

Loudéac

dernière mise à jour : 2022-02-02 par Office de tourisme Loudéac Communauté