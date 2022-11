Concert solidaire « Les 119 invisibles » Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon Catégories d’évènement: Charnay-lès-Mâcon

Sane-et-Loire Charnay-lès-Mâcon 0 0 EUR L’association ERSM2022 organise un concert solidaire en faveur des 119 invisibles, 119 salariés licenciés de l’usine Eurosérum. Cette association a pour but d’accompagner les salariés victimes de PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi ).

Après avoir organisé une vente aux enchères qui a permis de récolter plus de 8000€ de vente, l’association ERSM2022 a souhaité mettre en place une soirée festive.

Car le 30 septembre, la production s’est arrêtée sur le site Eurosérum à Saint Martin-Belle-Roche, les salariés vont être licenciés le 1er Décembre. Pour l’association, il est important de garder un lien entre tous ces salariés, car chacun va partir dans des directions diverses. Un lien fort se crée lors de telles épreuves, mais l’avenir est très incertain pour beaucoup. Après ces licenciements, il n’existera rien d’officiel qui permet à l’ensemble de ces salariés de se retrouver et c’est aussi dans ce but que cette association a été créée.

Ce concert solidaire a pour but de se retrouver, en famille mais aussi entre amis. Pour discuter, partager des moments conviviaux dans une ambiance festive. Ce concert est ouvert à tous pour passer ce moment en présence d’artistes d’univers musicaux très variés.

La billetterie est ouverte en ligne sur le site Helloasso concert 119 invisibles. ersmstmartin@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/ersm-2022/evenements/concert-de-soutien-les-119-invisibles

