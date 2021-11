Lille Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Lille, Nord Concert Solidaire – Le Perno Festival Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Lille Catégories d’évènement: Lille

Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, le vendredi 26 novembre à 20:00

La Cathédrale Notre-Dame de la Treille accueille un concert caritatif du festival « Le Perno festival – le Père noël est-il un rocker ? ». Le Perno revient pour sa 27ème édition et sa recette est toujours la même « 1 place de concert = 1 jouet offert = 1 enfant heureux ». Tous les bénéfices de la billetterie sont redistribués sous la forme de jouets – fournis par leur partenaire Oxybul – à des enfants de centres sociaux de la métropole lilloise à l’approche des fêtes de fin d’année.

Billetterie : https://billetterie.pumpkin-app.com/le-perno-festival-27eme-edition

Avec l'Orchestre Universitaire Symphonique de Lille
Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille
Place Gilleson
Lille

2021-11-26T20:00:00 2021-11-26T21:30:00

