Concert solidaire – Le Bon Nob Fabrique Créative de Santé (La), 20 novembre 2021, Nantes.

2021-11-20

Horaire : 19:30 23:30

Gratuit : non 15 € Billetterie : www.helloasso.com Un billet acheté c’est un bon moment passé et une bonne action effectuée. Les recettes récoltées seront directement reversées à notre association, La Fabrique Créative de Santé. Notre action : Accompagner les personnes touchées par la maladie chronique pour améliorer leur qualité de vie en proposant gratuitement des activités corporelles, créatives et réflexives (yoga, shiatsu, Pilates, ostéopathie…). Bar (paiement en espèces) Pass sanitaire obligatoire

La Fabrique innove encore et toujours et vous propose son premier concert solidaire ! Au programme : 19h30 à 20h30 : DJ SET John Macenzo – SOUL FUNK20h30 à 22h30 : Le Bon Nob – RAP/POÈME URBAIN 22h30 à 23h30 : DJ SET John Macenzo – SOUL FUNK Un rappeur de 33 ans, passionné de son et de sens. Avec Le Bon Nob, le texte est au centre de la démarche artistique. Il écrit en partant de l’instru, analyse les émotions qui en découlent et rédige ses lyrics en accord avec le son. “Ce qui me fait kiffer dans le rap, c’est le côté rythmique de la chose, rebondir sur la batterie, laisser la place à la musique. Un texte juste récité ça ne me fait pas plaisir, il manque quelque chose” explique Nob. Découvrez ses titres

Fabrique Créative de Santé (La) adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes

06 61 06 84 33 https://www.lafabriquedesante.com/ lafabriquedesante@gmail.com 0661068433 https://www.fabriquecreativedesante.fr/la-fabrique-creative-de-sante/