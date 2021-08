Alençon Auditorium Alençon, Orne Concert solidaire – Gilles Servat Auditorium Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Orne

Concert solidaire – Gilles Servat Auditorium, 12 septembre 2021, Alençon. Concert solidaire – Gilles Servat

Auditorium, le dimanche 12 septembre à 16:00

Ardent défenseur de la culture bretonne armoricaine ou celte et d’expression française, retrouvez Gilles Servat pour un concert solidaire au profit de La Cimade et de l’association SDR- Solidarité Durable avec les Réfugiés.

Tarifs : 22,99 € / 15,99 €

Dimanche 12 septembre 2020 à 16h à l’Auditorium, retrouvez Gilles Servat en concert. Auditorium 61000 alençon Alençon Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T16:00:00 2021-09-12T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alençon, Orne Autres Lieu Auditorium Adresse 61000 alençon Ville Alençon lieuville Auditorium Alençon