CONCERT SOLIDAIRE EN RÊVERIE TEMPLE Longeville-lès-Metz, dimanche 17 mars 2024.

L’Ensemble ENOS Tante Corde est composé de la soprane Mary-Lee Jacquier, du pianiste Romary Arnould et du violoniste Philippe Bruère. Ces trois musiciens, issus d’horizons bien différents, forment un ensemble harmonieux d’une très grande qualité. C’est dans notre Région, le Grand Est, qu’ils se produisent le plus souvent, même si d’autres engagements les attentent ailleurs en France, au Luxembourg, en Allemagne, etc… Partout où il se produit ce Trio enchante et séduit son public mélomane.

Cette nouvelle d’action de soutien et de solidarité auprès des victimes de la guerre en Ukraine est le travail de L’Echange Lorraine Ukraine (ELU), organisée en partenariat avec Les Amis de Longeville-lès-Metz (A.T.L.). La collecte de fonds prévue lors du concert au Temple sera destinée à l’achat et l’envoi de sacs médicaux pour les blessés civils et militaires d’Ukraine. Le Trio ENOS Tante Corde s’associe à cette action humanitaire en offrant sa prestation.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-03-17 16:00:00

fin : 2024-03-17

TEMPLE 156B Rue Général De Gaulle

Longeville-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est

