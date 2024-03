Concert solidaire de chant lyrique et gospel Eglise Saint-Martin Perpignan Perpignan, dimanche 24 mars 2024.

Concert solidaire de chant lyrique et gospel Nous sommes ravis de vous inviter à un concert exceptionnel qui aura lieu dans notre magnifique église Saint Martin de Perpignan (avenue Julien Panchot) ! Dimanche 24 mars 2024 à 15h30. Dimanche 24 mars, 15h30 Eglise Saint-Martin Perpignan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T15:30:00+01:00 – 2024-03-24T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T15:30:00+01:00 – 2024-03-24T16:00:00+01:00

Concert spécial à ne pas manquer !

Les Voix de l’Eau – Lyrique

Nous sommes ravis de vous inviter à un concert exceptionnel qui aura lieu dans notre magnifique église Saint Martin de Perpignan (avenue Julien Panchot) !

Date : 24 mars 2024

Heure : à partir de 15:30

Lieu : Eglise Saint Martin, Avenue Julien Panchot, Perpignan

En savoir plus sur le projet de solidarité Aigua Mefet: https://www.perpignan.catholique.fr/concert-lyrique-a…/

Au programme :

La Pianiste de renommée internationale Madame Angélique PONDEPEYRE.

Elle accompagnera 4 chanteuses et chanteurs Classiques choisis parmi les meilleurs du Conservatoire de Perpignan : Monsieur Arnaud FONGUEN, Monsieur Francis BIYONG , Madame Audrey OMEGA, Madame Maria MARION.

Répertoire :

Agnus Dei Georges Bizet

Rachel quand du Seigneur de Fromental Halévy

Romance de Sylvain

Ave Maria de Gounod

Pur dicesti de Antonio lotti

Rejoyce greatly Haendel

Porgi amor nozze de Figaro de Mozart

Après un rêve de Gabriel Fauré

Ave maria Gounod

Obéissons quand leurs voix appellent (Manon de Jules Massenet)

Il baccio de Luigi Arditi

Io gia t’amai

In que glianni qui val poco

Récitatif et air de Pylades

Vainement ma bien Aimée

Dies bildnis

Le Jugement de Paris

A quelques heures du début de la Semaine Sainte, plongez-vous dans une atmosphère belle lyrique où la musique résonnera dans les voûtes de notre église, créant une expérience captivante et mémorable pour tous les amateurs de musique et de spiritualité.

Cet événement mettra en vedette des artistes talentueux qui interpréteront un répertoire varié, allant de pièces classiques à des compositions contemporaines, pour vous offrir un après-midi inoubliable.

Que vous soyez mélomane aguerri ou simplement à la recherche d’une expérience musicale unique, ce concert est fait pour vous ! Invitez vos amis, votre famille et vos proches à se joindre à nous pour partager ce moment de grâce et de beauté.

L’entrée est ouverte à tous. Venez nombreux et laissez-vous emporter par la magie de la musique au cœur de notre église. Nous avons hâte de vous accueillir !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Le Projet : La voix pour l’eau à Mefet

L’eau est une ressource vitale qui sous-tend la vie sur notre planète, jouant un rôle irremplaçable dans le maintien de l’équilibre écologique et la survie de toutes les formes de vie. Son importance transcende les aspects biologiques pour englober des dimensions sociales, économiques et environnementales cruciales. Sur le plan individuel, l’eau est essentielle à notre santé, à notre hygiène et à notre bien-être quotidien. Au niveau communautaire, elle est le socle de la sécurité alimentaire, du développement économique et de la cohésion sociale. Économiquement, de nombreuses industries dépendent de l’eau pour leur fonctionnement, créant ainsi des emplois et favorisant la croissance. En outre, l’eau joue un rôle clé dans la préservation de la biodiversité et dans la régulation du climat mondial. En comprenant l’importance transversale de l’eau, il devient impératif de la gérer de manière durable, en reconnaissant que sa rareté dans certaines régions du monde peut potentiellement entraîner des défis graves et des conséquences incommensurables sur la santé humaine et l’écosystème planétaire.

Toutefois, bien que l’accès à l’eau et à l’eau potable soit un problème soldé, la disponibilité de l’eau potable dans certaines régions demeure fortement entravée. C’est le cas pour Mefet où la rareté de l’eau potable constitue une problématique aiguë et omniprésente, posant des défis significatifs pour la population locale. Cette région est confrontée à des conditions climatiques arides et à une disponibilité limitée de ressources hydriques, exacerbant ainsi la difficulté d’assurer un accès adéquat à l’eau potable. Les résidents de Mefet sont contraints de dépendre de sources d’eau souvent peu fiables, exposant la communauté aux risques liés à la qualité de l’eau et à des problèmes de santé associés. Les effets de la rareté de l’eau potable sont ressentis de manière transversale, touchant non seulement les besoins fondamentaux en matière de consommation, d’hygiène et de santé, mais aussi entravant le développement socio-économique de la région. Face à cette situation, des efforts concertés sont nécessaires pour mettre en œuvre des solutions durables, allant de la gestion efficace des ressources hydriques à la mise en place d’infrastructures adaptées afin de garantir un approvisionnement en eau potable sécurisé et accessible pour la population de Mefet.

L’association Aigua Mefet s’est engagée dans un projet d’eau potable visant à fournir un accès sûr et durable à l’eau potable dans les communautés où elle opère, en particulier Mefet. Ce projet d’eau potable comprend généralement plusieurs étapes, telles que l’identification des besoins des communautés locales en matière d’eau potable, l’évaluation des ressources en eau disponibles, la conception et la mise en œuvre de systèmes d’approvisionnement en eau appropriés, ainsi que la formation des membres de la communauté à la gestion et à l’entretien des infrastructures.

L’association Aigua Mefet collabore souvent avec des partenaires locaux, des organisations internationales et des bailleurs de fonds pour mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation de ces projets d’eau potable. Elle s’efforce également d’impliquer activement les membres de la communauté dans toutes les étapes du processus, afin de garantir que les solutions mises en œuvre répondent véritablement aux besoins et aux priorités locaux.

En fournissant un accès fiable à l’eau potable, l’association Aigua Mefet contribue non seulement à améliorer la santé et le bien-être des populations locales, mais également à renforcer leur résilience et leur autonomie, tout en favorisant le développement durable des communautés dans lesquelles elle intervient.

Dans le but de financer ce projet, Aigua Mefet déploie diverses activités. Ces dernières sont souvent conçues pour mobiliser des ressources financières tout en sensibilisant le public à ses causes et en favorisant l’engagement communautaire. Voici quelques exemples d’activités que l’association met en place :

Campagnes de financement participatif : Elle lance des campagnes de financement participatif en ligne via des plateformes dédiées, permettant à un large éventail de personnes de contribuer financièrement, même avec de petites sommes.

Partenariats avec des entreprises : L’association établit des partenariats avec des entreprises locales ou internationales pour obtenir des dons, du parrainage d’événements ou des contributions en nature.

Vente de produits ou services : Elle commercialise des produits ou services liés à sa mission, tels que des articles promotionnels, des publications ou des services de consultation dans le domaine du développement communautaire ou de la conservation de l’eau.

Subventions et financements institutionnels : Elle recherche des subventions et des financements auprès d’organisations gouvernementales, d’agences internationales, de fondations philanthropiques et d’autres bailleurs de fonds institutionnels.

Collecte de fonds : L’organisation organise des événements de collecte de fonds tels que des galas de charité, des ventes aux enchères, des concerts ou des ventes de produits artisanaux locaux pour mobiliser des ressources financières auprès de donateurs individuels et d’entreprises.

En combinant ces différentes stratégies de financement et en les adaptant aux besoins et aux ressources disponibles, l’association Aigua Mefet peut mobiliser les fonds nécessaires pour soutenir son projet d’eau potable et d’autres initiatives au service des communautés qu’elle dessert. Actuellement, le projet est en bonne voie mais il y’a encore beaucoup à faire et les ressources sont limitées. C’est ainsi que l’association lance une nouvelle activité autour d’un concert au bénéfice de la cause de l’eau « La voix pour l’eau à Mefet ».

Cette activité avait déjà été réalisé le 8 Janvier 2023 et la collecte a eu un impacte positif significatif sur la progression des travaux. Dès lors, l’expérience va être renouvelé une fois de plus. L’initiative « La Voix pour l’Eau à Mefet » s’organise autour d’un concert de musique lyrique afin de sensibiliser la communauté locale aux défis liés à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, tout en mobilisant des ressources pour soutenir les efforts visant à résoudre ces problèmes.

Ce concert de musique lyrique a été conçu comme un événement rassembleur et éducatif, offrant une plateforme artistique pour aborder des questions importantes liées à l’eau tout en divertissant le public. Des chanteurs lyriques locaux ou invités ont interprété un répertoire varié, mettant en avant des thèmes liés à l’eau, à la nature et à l’environnement.

Au-delà de l’aspect artistique, le concert a également été l’occasion de partager des informations sur les défis spécifiques auxquels la communauté de Mefet est confrontée en matière d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, ainsi que sur les solutions possibles pour y remédier. Des représentants de l’association Aigua Mefet ont pris la parole pour présenter le travail de l’organisation, expliquer les projets en cours et encourager les membres de la communauté à s’impliquer.

En plus de sensibiliser et d’éduquer, le concert sert également de levée de fonds pour soutenir les projets d’eau potable et d’assainissement de l’association. Les recettes générées par la vente de billets, les dons du public et les partenariats avec des entreprises locales contribuent à financer ces initiatives essentielles, permettant ainsi à « La Voix pour l’Eau à Mefet » de continuer à faire progresser sa mission dans la région.

Contact : 06 95 01 18 92

Eglise Saint-Martin Perpignan 12 rue Alart, Perpignan Perpignan 66000 Mailloles Pyrénées-Orientales Occitanie [{« link »: « https://www.perpignan.catholique.fr/concert-lyrique-a…/ »}]

chant gospel