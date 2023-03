Concert solidaire d’Antoine Moreau contre le cancer des enfants Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, 20 mars 2023, Paris.

Le lundi 20 mars 2023

de 20h00 à 22h30

. payant

Rendez-vous le 20 mars à 20h30 au grand amphithéâtre de la Sorbonne pour le récital de piano solidaire en faveur d’Imagine for Margo d’Antoine Moreau.

Engagé depuis 6 ans contre le cancer des enfants, Antoine Moreau, accompagné par l’orchestre de PSL (Paris Sciences et Lettres) sous la direction de Johan Farjot, a décidé de soutenir, une nouvelle fois, les actions de l’association Imagine for Margo. Cette année, ce concert solidaire aura la chance d’accueillir le pianiste Guillaume Cornut et la violoncelliste Elsa Moatti.

Première cause de décès par maladie chez les enfants de plus d’un an en France, le cancer touche aujourd’hui 2.500 enfants par an dans notre pays. Malheureusement, pour 20% d’entre eux, il n’y a qu’un seul espoir, les progrès de la recherche.

Afin de mettre fin à cette situation, Antoine Moreau, pianiste au grand cœur a décidé, avec Imagine for Margo, d’affecter les fonds qui seront collectés à l’occasion de cette soirée solidaire à l’appel à projets, créés par l’association et ses partenaires, Fight Kids Cancer. L’objectif, accélérer le combat contre les cancers pédiatriques.

Découvrez ici le programme détaillé :

John Williams

Thème de La liste de Schindler, pour violon et orchestre

Elsa Moatti, violon

George Gershwin

Second Rhapsody, pour piano et orchestre

Guillaume Cornut, piano

Sergueï Rachmaninov

Concerto pour piano no 2 en do mineur, op. 18

Antoine Moreau, piano

Pour participer au concert solidaire, il vous suffit de prendre un ticket en cliquant ici et de faire un don sur la page helloasso d’Antoine Moreau. L’intégralité des dons sera reversée à l’association Imagine for Margo.

Grand Amphithéâtre de la Sorbonne 47 rue des Écoles 75005 Paris

Contact : https://www.billetweb.fr/concert-au-profit-de-lassociation-imagine-for-margo1 contact@imagineformargo.org https://www.facebook.com/imagine.for.margo https://www.facebook.com/imagine.for.margo https://www.billetweb.fr/concert-au-profit-de-lassociation-imagine-for-margo1

Maxime Roques Antoine Moreau x Imagine for Margo