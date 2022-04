Concert solidaire – Chorale Résonance Bazoches-sur-Hoëne Bazoches-sur-Hoëne Catégories d’évènement: Bazoches-sur-Hoëne

Bazoches-sur-Hoëne Orne Concert solidaire au profit de l’Ukraine, par la chorale Résonance du Pays-Mêlois, sous la direction de Roland Mazurier.

