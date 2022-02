Concert solidaire Centre Culturel Yves Furet, 12 mars 2022, La Souterraine.

Concert solidaire

Centre Culturel Yves Furet, le samedi 12 mars à 20:30

Ce concert s’inscrit dans le cadre des Concerts Solidaires initiés par la CMF, en partenariat avec la MGEN et l’ESPER, au profit du Secours Populaire français. Nous Vous espérons nombreux à cette soirée de solidarité ! _Présentation de l’Harmonie de Chambre de l’Orchestre Départemental de la Creuse._ L’Orchestre Départemental de la Creuse (L’ODC) est le fleuron de la pratique musicale d’ensemble en Creuse. Composée de musicien(ne)s professionnel(le)s et de musicien(ne)s amateur(e)s de haut niveau issus du réseau de la Confédération Musicale de France (CMF) et des Sociétés musicales creusoises, cette formation musicale à géométrie variable, allant du Grand Orchestre d’Harmonie au Big band en passant par des petites formations de chambre telle l’Harmonie de Chambre, est placée sous la direction de Thierry Bourguignon depuis 1987. L’Harmonie de Chambre de l’ODC se compose de 13 musiciens et une chanteuse issus du Grand Orchestre d’Harmonie et aborde un répertoire très éclectique mettant à l’honneur aussi bien la musique classique que la musique de jazz ou de variété. Pour 2022, cette formation souhaite à partir d’arrangements originaux, proposer un programme rendant hommage à la chanson et à ses grands interprètes tels Jacques Brel, Charles Aznavour, Charles Trenet, Consuelo Velasquez, Nat King Cole, Joséphine Baker… De belles mélodies, de beaux textes, des arrangements soignés pour un moment musical à ne pas manquer !

Entrée libre, Participation libre

Centre Culturel Yves Furet 1 avenue de la Liberté, 23300 La Souterraine La Souterraine Creuse



