Concert solidaire : Black and Jack
Bourg, 16 octobre 2021

Un concert solidaire au profit des "restaurants du coeur" à travers son show survolté, Black Jack vous invite à vivre deux heures de live en hommage à AC/DC.

