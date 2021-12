Marseille Le Temple Bouches-du-Rhône, Marseille Concert solidaire au profit de l’enfance en France et dans le monde Le Temple Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Concert solidaire au profit de l’enfance en France et dans le monde Le Temple, 19 décembre 2021, Marseille. Concert solidaire au profit de l’enfance en France et dans le monde

Le Temple, le dimanche 19 décembre à 17:00

Adagio prod, la MGEN, la Confédération musicale et le Secours populaire organisent un concert solidaire pour lutter contre la précarité des enfants en France et dans le monde. Le 19 décembre, 4 musiciens feront résonner le Temple du 15 rue Grignan de grands airs de musique baroque pour collecter des fonds au profit du Secours populaire. En ce lieu réputé pour la qualité de l’acoustique qui donne la belle sonorité de la musique Baroque sont réunis pour un récital orgues, cuivre et bois : * Jean Marc Regoli , dont les trompettes ont chanté pendant 30 ans à l’opéra , directeur Artistique de Adagio prod * Bernard Gely célèbre organiste titulaire de l’église de la madeleine * Gilbert Mansio tromboniste international et membre de l’orchestre philharmonique de Radio France * Camille Charles trompettiste et saxophoniste reconnu pour son style musical Avec un répertoire riche de couleurs musicales des grands compositeurs : Bach, Verdi, Caccini, Schubert, Aranjuez, Torelli, Vivaldi, Michel Colombier, Nini Rosso, Luiz Bonfa, Fauré, Purcell, Ennio Morricone, Georges David Weis. [[https://www.youtube.com/watch?v=6ejTz84V4sk](https://www.youtube.com/watch?v=6ejTz84V4sk)](https://www.youtube.com/watch?v=6ejTz84V4sk) Concert solidaire Le Temple 15 rue Grignan 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-19T17:00:00 2021-12-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Temple Adresse 15 rue Grignan 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Le Temple Marseille