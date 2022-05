CONCERT SOLIDAIRE Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Orne

CONCERT SOLIDAIRE Alençon, 15 mai 2022, Alençon. CONCERT SOLIDAIRE Alençon

2022-05-15 – 2022-05-15

Alençon Orne Le dimanche 15 mai 2022 avec Abrial & Jye Un concert solidaire est organisé le dimanche 15 mai à l’Auditorium au profit de la Cimade, Rayon de soleil, Solidarité durable avec les réfugiés et le Réseau Education Sans Frontières. Abrial & Jye :

Chansons françaises rock

Entre Belleville et le cosmos

L’histoire des Humains,

Leurs amours, leurs désirs

Leurs colères, leurs rires

Quelque part entre Pink Floyd et le Moyen-Age

La guitare enveloppe les mots

Pour les faires gonfler comme des bulles bleues

Dans les neurones Ca chante, ça parle, ça crie, ça riff, ça blues…

Cauchemars magnifiques

Ou comptines électriques Dimanche 15 mai à 16 h

Auditorium – Alençon

Billetterie à l’Office de tourisme d’Alençon et en ligne sur www.visitalencon.com

