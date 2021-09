Saint-Gervais-d'Auvergne Saint-Gervais-d'Auvergne Puy-de-Dôme, Saint-Gervais-d'Auvergne Concert Soldat Louis – Rock’n Gaule Saint-Gervais-d’Auvergne Saint-Gervais-d'Auvergne Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Gervais-d'Auvergne

Concert Soldat Louis – Rock’n Gaule Saint-Gervais-d’Auvergne, 2 octobre 2021, Saint-Gervais-d'Auvergne. Concert Soldat Louis – Rock’n Gaule 2021-10-02 18:30:00 18:30:00 – 2021-10-02

Saint-Gervais-d’Auvergne Puy-de-Dôme Saint-Gervais-d’Auvergne Puy-de-Dôme EUR 21 21 L’association Les Gaulois des Combrailles organise le samedi 2/10 un concert avec le groupe mythique Breton SOLDAT LOUIS qui a débuté en 1988 avec sa chanson du rhum des femmes. Accès au site à St Gervais d’Auvergne à partir de 18h30. +33 6 73 45 23 43 https://www.weezevent.com/concert-soldat-louis?fbclid=IwAR0tqB2uV_hFoii_gYaix5TelWkQG2zgZsvZBQfff-t0qTuLoeYw0u28oBs dernière mise à jour : 2021-09-20 par Office de Tourisme des Combrailles

Détails
Lieu Saint-Gervais-d'Auvergne