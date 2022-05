Concert Soldat Louis – Festival BarsBars Sainte-Menehould Sainte-Menehould Catégories d’évènement: Marne

Sainte-Menehould

Concert Soldat Louis – Festival BarsBars Sainte-Menehould

2022-05-14 18:30:00 – 2022-05-15 00:00:00



Sainte-Menehould Marne SOLDAT LOUIS est un groupe de rock, originaire de Lorient, qui mélange la musique traditionnelle bretonne, des racines celtes avec le rock. C’est pourquoi se retrouvent sur scène cornemuse, unileann pipes, flûtes et guitare électrique, basse, batterie, une soirée haute en couleurs. En première partie un groupe de renommée régionale viendra poser l’ambiance Celtique avec OZZY & The Roasted Coast – irish and celtic sound bien connu des festivaliers BarsBars et avec la présence traditionnelle de Jamie andCo & Trou Lorrain en Inter-plateau.

Concert debout ! SALLE DU QUARTIER VALMY – 51800 SAINTE MENEHOULD

Buvette – Snack – Parking – agents de Sécurité – Accès handicapés

18h30 Ouverture des portes

19h30 Première partie : OZZY & THE ROASTED COAST

21h30 SOLDAT LOUIS https://www.helloasso.com/associations/pays-d-argonne/evenements/concert-soldat-louis Sainte-Menehould

