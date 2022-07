CONCERT SOLAR TRIO – MERCREDIS DE L’ÉTÉ À SAINT JACQUES, 20 juillet 2022, .

CONCERT SOLAR TRIO – MERCREDIS DE L’ÉTÉ À SAINT JACQUES



2022-07-20 18:00:00 – 2022-07-20 19:00:00

Pour les 12èmes mercredis de l’été en l’église Saint-Jacques, la Pastorale du Tourisme de Béziers vous propose le concert de Christian Moulin, Laurie Duché et Olivier Darricades « SOLAR TRIO ».

Chanson Française, musique inspirée du Jazz et du rythme Caribéen.

Le concert sera suivi par une séance de méditation chantée et priée de 30 minutes.

Participation libre.

Pour les 12èmes mercredis de l’été en l’église Saint-Jacques, la Pastorale du Tourisme de Béziers vous propose le concert de Christian Moulin, Laurie Duché et Olivier Darricades « SOLAR TRIO ».

Le concert sera suivi par une séance de méditation chantée et priée de 30 minutes.

Participation libre.

Pour les 12èmes mercredis de l’été en l’église Saint-Jacques, la Pastorale du Tourisme de Béziers vous propose le concert de Christian Moulin, Laurie Duché et Olivier Darricades « SOLAR TRIO ».

Chanson Française, musique inspirée du Jazz et du rythme Caribéen.

Le concert sera suivi par une séance de méditation chantée et priée de 30 minutes.

Participation libre.

dernière mise à jour : 2022-07-08 par