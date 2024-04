CONCERT SOL MI DOUZE / EVOL DIMANCHE 14 AVRIL à15H30 Eglise Saint Vincent de Paul Mont-de-Marsan, dimanche 14 avril 2024.

Début : 2024-04-14 15:30

Fin : 2024-04-14 17:30

Dimanche 14 avril 2024 à 15h30 en l’église St Vincent de Paul de Mont-de-Marsan, la chorale SOL MI DOUZE invite l’ensemble vocal EVOL d’Onesse et Laharie pour un concert partagé.

Répertoires musicaux variés (classique, sacré, contemporains, airs d’opéras, de comédies musicales et de films).

Entrée libre de participation. Un pot de l’amitié viendra conclure l’après-midi chantante.

Eglise Saint Vincent de Paul 10 avenue de la sablière, 40000 Mont-de-Marsan 40000 Landes