Concert : Sol Justitiae 2021-07-03 20:00:00 – 2021-07-03 23:00:00

Rosenwiller Bas-Rhin EUR Découvrez et écoutez l’Ensemble Trecanum ! Au programme : Chants sacrés du Moyen-Âge à la Renaissance (chants grégoriens et polyphoniques). Découvrez et écoutez l’Ensemble Trecanum !

Découvrez et écoutez l'Ensemble Trecanum ! Au programme : Chants sacrés du Moyen-Âge à la Renaissance (chants grégoriens et polyphoniques).

