Concert Soirée TREMA Acirema Quartet + Sandro Torsiello Odyssey Quartet Salon de Musique Salon-de-Provence, mercredi 10 avril 2024.

Quatre écoles de musique, membres de la Fneijma (Fédération Nationale des Écoles d’Influence Jazz et Musiques Actuelles) montent le dispositif de diffusion inter-écoles TREMA (Tremplin des Émergents en Musiques Actuelles).

Le CMDL en Ile-de-France, le Ciam à Bordeaux, l’IMFP à Salon-de-Provence et Jazz à Tours souhaitent ainsi favoriser le développement de carrière des jeunes musiciens en leur faisant bénéficier des réseaux professionnels au-delà de leur région.

Pour ce deuxième soir à Salon, deux projets prometteurs se produiront sur la scène de Salon de Musique



20h00 Acirema 4tet

Mené par les compositions du batteur Baptiste Guaréton, le quartet ACIREMA joue un jazz contemporain, énergique et coloré donnant une large place à l’improvisation. C’est à son retour de New-York que le batteur tourangeau, inspiré par la musique qu’il y a entendu ainsi que par l’atmosphère, travaille à la création d’un nouveau répertoire, influencé par des musiciens comme Kurt Rosenwinkel, Bill Stewart, Jochen Rueckert ou encore Mark Turner.

fhttps://baptisteguareton.com/acirema-quartet/



Baptiste Guaréton batterie, compositions

Léa Ciechelski saxophone alto

Robin Schmidlin guitare

Jasmine Lee contrebasse



21h15 Sandro Torsiello Odyssey Quartet

Sandro Torsiello est un de ces jeunes saxophonistes dont l’énergie n’a d’égale que l’envie débordante de partager sa musique. Mélangeant improvisation et groove, son quartet s’inscrit dans la lignée de Dr. Lonnie Smith ou encore l’Elastic Band de Joshua Redman. Fort de ses multiples influences, il compose des morceaux modernes et énergiques tout en restant attaché à la tradition du jazz qu’il affectionne tant.



Sandro Torsiello saxophone

Benjamin Bras guitare

Sylvain Le Ray claviers

Julien Roger batterie 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 20:00:00

fin : 2024-04-10 22:00:00

Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur salondemusique@imfp.fr

