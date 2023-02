Concert Soirée Sevoy : Trio Alba Spina Rue du château Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle

Concert Soirée Sevoy : Trio Alba Spina Rue du château, 3 juin 2023, Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle. Concert Soirée Sevoy : Trio Alba Spina Hôtel Sevoy Rue du château Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Cotes-d’Armor Rue du château Hôtel Sevoy

2023-06-03 – 2023-06-03

Rue du château Hôtel Sevoy

Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle

Cotes-d’Armor Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Nous avons le plaisir de confirmer que la saison 2023 des concerts Sevoy débutera samedi 03 juin par le concert du trio Alba Spina, en l’ Hôtel Sevoy ( centre ville ). Le nombre de places y est nécessairement limité : inscriptions par ordre de réservation… Pensez à réserver suffisamment à l’ avance ! yjfmerdrignac@yahoo.fr +33 2 96 31 62 91 Rue du château Hôtel Sevoy Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Autres Lieu Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Adresse Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Cotes-d'Armor Rue du château Hôtel Sevoy Ville Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle lieuville Rue du château Hôtel Sevoy Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Departement Cotes-d'Armor

Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Cotes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jugon-les-lacs - commune nouvelle jugon-les-lacs - commune nouvelle/

Concert Soirée Sevoy : Trio Alba Spina Rue du château 2023-06-03 was last modified: by Concert Soirée Sevoy : Trio Alba Spina Rue du château Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle 3 juin 2023 Côtes-d’Armor Hôtel Sevoy Rue du château Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Cotes-d'Armor Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle, Côtes d'Armor Rue du château Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle

Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Cotes-d'Armor