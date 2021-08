Concert Soirée Sevoy: Dua Bahasa Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle, 21 août 2021, Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle.

Concert Soirée Sevoy: Dua Bahasa 2021-08-21 20:30:00 – 2021-08-21 Eglise Saint-Malo Bourg de Lescouet (Jugon-les-Lacs)

Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Côtes d’Armor Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle

Poésie des sons entremêlant le chant des cordes et les frissons de l’accordéon. Les deux musiciennes conjuguent leurs talents et leurs rêveries dans des compositions originales pleines d’émotion, de dynamisme et de sensualité. Inscriptions par courriel ou par téléphone ; places identifiées et numérotées ; participation 10 €.

yjfmerdrignac@yahoo.fr +33 2 96 31 62 91

