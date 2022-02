[CONCERT] SOIRÉE JAZZ Launaguet Launaguet Catégorie d’évènement: Launaguet

[CONCERT] SOIRÉE JAZZ Launaguet, 12 mars 2022, Launaguet. [CONCERT] SOIRÉE JAZZ

Launaguet, le samedi 12 mars à 21:00

Organisée par le rayBigBand de Launaguet, avec à l’affiche: le Big Band de l’école de musique de L’Union et des mu- siciens de l’atelier Jazz de l’école de musique de Launaguet. Un échange musical riche en émotion en perspective. **// Entrée gratuite** SOIRÉE JAZZ Samedi12 mars à 21h à la Salle des fêtes de Launaguet Launaguet Launaguet Launaguet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T21:00:00 2022-03-12T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Launaguet Autres Lieu Launaguet Adresse Launaguet Ville Launaguet lieuville Launaguet Launaguet

Launaguet Launaguet https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/launaguet/

[CONCERT] SOIRÉE JAZZ Launaguet 2022-03-12 was last modified: by [CONCERT] SOIRÉE JAZZ Launaguet Launaguet 12 mars 2022 Launaguet Launaguet Launaguet

Launaguet