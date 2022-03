Concert : Soirée EpiComAnim’ Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Sorlin-en-Valloire

Concert : Soirée EpiComAnim' Saint-Sorlin-en-Valloire, 23 avril 2022, Saint-Sorlin-en-Valloire.

2022-04-23

Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme Saint-Sorlin-en-Valloire EUR Soirée avec deux différents concerts : “Quintet Harmonic”‘ ( Quintet d’harmonica humoristique et visuel) et “Pascal chante pour vous” (variétés françaises). Snack possible sur place. Il est recommandé de se garer au complexe sportif. +33 4 75 31 75 79 http://www.epinouze.fr/ salle des fêtes 20 route de saint sorlin Saint-Sorlin-en-Valloire

