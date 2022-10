CONCERT – SOIRÉE CONCERTANTE BEETHOVEN – BRUCH – SCHUMANN

2023-02-05 17:00:00 17:00:00 – 2023-02-05 18:30:00 18:30:00 4ème concerto pour piano de L.van Beethoven. Romance pour violon alto de M. Bruch. Concerto pour violoncelle de R. Schumann. Jeffrey Nau piano / Pierre Cordier violoncelle / Sylvain Durantel alto / Aurélien Pouzet-Robert direction / Orchestre de Gradus Ad Musicam Cette soirée nous permettra de remonter aux sources du romantisme et d’y réunir trois grands instruments solistes : l’alto, le violoncelle et le piano. Cette promenade aura pour point de départ la « Romance pour alto » de Max Bruch, datée de 1911, puis se poursuivra par le « concerto pour violoncelle » de Robert Schumann, probablement le plus rhapsodie des concerti du compositeur, écrit en deux semaines dans un formidable état de créativité. La soirée s’achèvera avec le « 4ème concerto pour piano » de L.v. Beethoven, monument particulièrement remarquable par l’intensité du rôle qu’il donne à l’orchestre. dernière mise à jour : 2022-10-13 par

