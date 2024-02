Concert, soirée ciné, ateliers, animations et goûters aux vacances de Pâques ! La Pyramide du Loup Toucy, samedi 13 avril 2024.

Animations pendant toutes les vacances de Pâques…

Au royaume des fourmis (Pitchouns de 7 ans et Louvards de 7 ans et +)

Découvrons la vie en colonie avec la reine, le prince, les ouvrières… Observons ces êtres sociaux et les différents stades de leur développement.

Les abeilles et les fleurs (Pitchouns de 7 ans et Louvards de 7 ans et +)

Apprenons à différencier l’abeille, la guêpe, le frelon européen/asiatique et le bourdon ! Nous allons plonger dans leur mode de vie, découvrir leur alimentation et comprendre en quoi consiste la pollinisation. Nous partirons ensuite sur le terrain pour observer une ruche en pleine activité.

Contes et légendes autour du loup (Pitchouns de 7 ans et Louvards de 7 ans et +)

Préparons nous à écrire un conte et ce, grâce au tarot de la Pyramide du Loup… Laissons nous guider par nos émotions et nos idées pour concocter notre propre histoire et créer notre propre légende ! Jeux avec énigmes pour les contes des Pitchouns !

Le samedi 13 avril

AG Sur les Traces du Loup à 18h suivie de

Soirée Ciné « Vivant » de Yann Arthus-Bertrand le samedi 13 Avril à 20h30

Samedi 20 Avril à 19h

Concert avec le groupe Mezcla en live à la Pyramide du Loup !

Mezcla proposera son répertoire acoustique accompagné de la danseuse de flamenco Sofia Sena et de Victor Aubert à la contrebasse.

Ateliers et goûter les yeux bandés le Samedi 20 avril avec l’association Ensemble pour Voir 89 14h à 18h

Inscriptions par téléphone au 09 54 94 64 47

Samedi 20 Avril à la Pyramide du Loup, Sarah Dujardin vous présente ses créations !

Venez découvrir des créations locales pour réduire vos déchets dans la vie de tous les jours (essuie-tout lavable, cotons démaquillants lavables, sac en tissu à personnaliser, bouillotte sèche, bijou nature …) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-28

La Pyramide du Loup La Ferme des Bas-Gilats

Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@lapyramideduloup.com

