Concert/soirée chansignes Auxerre Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Yonne

Concert/soirée chansignes Auxerre, 22 mars 2023, Auxerre . Concert/soirée chansignes 7 Rue de l’Île aux Plaisirs Le club du Silex Auxerre Yonne Le club du Silex 7 Rue de l’Île aux Plaisirs

2023-03-22 – 2023-03-22

Le club du Silex 7 Rue de l’Île aux Plaisirs

Auxerre

Yonne EUR Le chansigne est une forme d’expression artistique qui consiste à exprimer les paroles d’une chanson, signées de façon poétique en utilisant les mains et l’expression corporelle. L’IES d’Auxerre et le Conservatoire d’Auxerre vous propose de découvrir cet art sourd : une dizaine de chansons en langue étrangère seront jouées et chantées par des élèves du Conservatoire et reprises en chansigne par des adultes et adolescents de l’IES. Au SILEX les spectateurs auront à disposition du matériel adapté. Soirée Chansignes Le club du Silex 7 Rue de l’Île aux Plaisirs Auxerre

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu Auxerre Adresse Auxerre Yonne Le club du Silex 7 Rue de l'Île aux Plaisirs Ville Auxerre lieuville Le club du Silex 7 Rue de l'Île aux Plaisirs Auxerre Departement Yonne

Auxerre Auxerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxerre/

Concert/soirée chansignes Auxerre 2023-03-22 was last modified: by Concert/soirée chansignes Auxerre Auxerre 22 mars 2023 7 Rue de l'Île aux Plaisirs Le club du Silex Auxerre Yonne auxerre Yonne

Auxerre Yonne