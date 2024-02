[Concert] Soirée Celtique Petit-Caux, samedi 16 mars 2024.

[Concert] Soirée Celtique Petit-Caux Seine-Maritime

Vous avez envie de passer une agréable soirée ? L’association Celtik en Caux et la municipalité de Petit-Caux vous propose une soirée celtique avec la participation de plusieurs groupes

– Ghillie’s à 19h

– Transpher à 21h

– Uncle Bard and the dirty Bastards à 23h

Billetterie en ligne par ici www.mairie-petit-caux.notre-billetterie.fr

Billetterie disponible au Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne du mardi au dimanche de 14h à 18h

Buvette et restauration sur place

Vous avez envie de passer une agréable soirée ? L’association Celtik en Caux et la municipalité de Petit-Caux vous propose une soirée celtique avec la participation de plusieurs groupes

– Ghillie’s à 19h

– Transpher à 21h

– Uncle Bard and the dirty Bastards à 23h

Billetterie en ligne par ici www.mairie-petit-caux.notre-billetterie.fr

Billetterie disponible au Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne du mardi au dimanche de 14h à 18h

Buvette et restauration sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-16

Salle Scène en Mer

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie culture@mairie-petit-caux.fr

L’événement [Concert] Soirée Celtique Petit-Caux a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie