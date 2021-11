Fécamp Fécamp Fécamp, Seine-Maritime Concert & Soirée Beaujolais au Casino de Fécamp Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

Concert & Soirée Beaujolais au Casino de Fécamp Fécamp, 18 novembre 2021, Fécamp. Concert & Soirée Beaujolais au Casino de Fécamp boulevard Albert 1er Casino de Fécamp Fécamp

2021-11-18 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-18 boulevard Albert 1er Casino de Fécamp

Fécamp Seine-Maritime Grande soirée Beaujolais animée par l’orchestre Sabina et Freddy Friant ! Menu à 32€ par personne:

– Oeuf poché, crème au bleu, julienne de jambon cru

– Sauté de veau strogonoff

– Crumble poires et pommes, glace vanille

– inclus: 25cl de beaujolais nouveau*

+ 4€ de tickets de jeu par personne 18h : Buffet offert en salle !

Info et réservation au restaurant La Croisette ! *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Grande soirée Beaujolais animée par l’orchestre Sabina et Freddy Friant ! Menu à 32€ par personne:

– Oeuf poché, crème au bleu, julienne de jambon cru

– Sauté de veau strogonoff

– Crumble poires et pommes, glace vanille

– inclus: 25cl de… +33 2 35 28 01 06 https://www.joa.fr/casinos/fecamp/evenements Grande soirée Beaujolais animée par l’orchestre Sabina et Freddy Friant ! Menu à 32€ par personne:

– Oeuf poché, crème au bleu, julienne de jambon cru

– Sauté de veau strogonoff

– Crumble poires et pommes, glace vanille

– inclus: 25cl de beaujolais nouveau*

+ 4€ de tickets de jeu par personne 18h : Buffet offert en salle !

Info et réservation au restaurant La Croisette ! *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. boulevard Albert 1er Casino de Fécamp Fécamp

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Fécamp, Seine-Maritime Autres Lieu Fécamp Adresse boulevard Albert 1er Casino de Fécamp Ville Fécamp lieuville boulevard Albert 1er Casino de Fécamp Fécamp