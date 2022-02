Concert soirée anniversaire Fred Chapellier & Guests Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Concert soirée anniversaire Fred Chapellier & Guests Sens, 12 février 2022, Sens. Concert soirée anniversaire Fred Chapellier & Guests Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi Sens

2022-02-12 – 2022-02-12 Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi

Sens Yonne 20 20 EUR Concert Blues

Fred Chapellier (Guitare, chant), Guillaume Destarac (Batterie), Christophe Garreau (Basse)

Guests : Gipsy Bacuet (Chant) et Lionel Wernert à la Guitare Pascal « bako » Mikaelian (Harmonica)

Miguel M (guitare, chant)

Ahmed Mouici (chant) 2021-2022 : 10ème saison de concert organisée par l’association 606 Reed & Blues. Afin de célébrer cet événement comme il se doit, carte blanche a été donnée sans hésitation à notre parrain Fred Chapellier, guitariste de talent, référence incontestée de la Scène Blues française. Il partagera cette soirée musicale exceptionnelle avec un plateau de musiciens talentueux. Soirée très Blues en perspective ! Durée : 2h contact@606-reedandblues.org http://www.606-reedandblues.org/ Concert Blues

Fred Chapellier (Guitare, chant), Guillaume Destarac (Batterie), Christophe Garreau (Basse)

Guests : Gipsy Bacuet (Chant) et Lionel Wernert à la Guitare Pascal « bako » Mikaelian (Harmonica)

Miguel M (guitare, chant)

Ahmed Mouici (chant) 2021-2022 : 10ème saison de concert organisée par l’association 606 Reed & Blues. Afin de célébrer cet événement comme il se doit, carte blanche a été donnée sans hésitation à notre parrain Fred Chapellier, guitariste de talent, référence incontestée de la Scène Blues française. Il partagera cette soirée musicale exceptionnelle avec un plateau de musiciens talentueux. Soirée très Blues en perspective ! Durée : 2h Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi Sens

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Sens Adresse Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi Ville Sens lieuville Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi Sens Departement Yonne

Sens Sens Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sens/

Concert soirée anniversaire Fred Chapellier & Guests Sens 2022-02-12 was last modified: by Concert soirée anniversaire Fred Chapellier & Guests Sens Sens 12 février 2022 sens Yonne

Sens Yonne