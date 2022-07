CONCERT – SOIRÉE 90’S

CONCERT – SOIRÉE 90’S, 29 juillet 2022, . CONCERT – SOIRÉE 90’S



2022-07-29 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-29 On se replonge dans les années 90 ? Après la folie de la dernière soirée, c’est retour dans la meilleure décennie du siècle (oui oui). Un photobooth sera dispo donc prépare ta meilleure tenue ! dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville