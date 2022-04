CONCERT SOIR D’ÉTÉ DOS AMIGOS EN QUINTET Vagney Vagney Catégories d’évènement: Vagney

Vosges

CONCERT SOIR D’ÉTÉ DOS AMIGOS EN QUINTET Vagney, 17 août 2022, Vagney. CONCERT SOIR D’ÉTÉ DOS AMIGOS EN QUINTET Place Caritey Eglise Saint-Lambert Vagney

2022-08-17 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-17 22:30:00 22:30:00 Place Caritey Eglise Saint-Lambert

Vagney Vosges Vagney Formation semi-acoustique autour des guitares, voix, saxophone, contrebasse et percussions. Invitation au voyage avec une sélection des meilleurs standards du répertoire latino-américain. +33 3 29 24 88 69 Place Caritey Eglise Saint-Lambert Vagney

