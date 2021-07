Vagney Vagney Vagney, Vosges CONCERT SOIR D’ÉTÉ A LA CHAPELLE Vagney Vagney Catégories d’évènement: Vagney

Vosges

CONCERT SOIR D’ÉTÉ A LA CHAPELLE Vagney, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Vagney. CONCERT SOIR D’ÉTÉ A LA CHAPELLE 2021-07-21 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-21 22:30:00 22:30:00 Place Caritey Eglise Saint-Lambert

Vagney Vosges 18ème rencontres musicales en Hautes Vosges. +33 3 29 24 88 69 Steve BUISSINNE dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Vagney, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Vagney Adresse Place Caritey Eglise Saint-Lambert Ville Vagney lieuville 48.00835#6.71741

Évènements liés