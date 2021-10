Morley Morley Meuse, Morley CONCERT ‘SOIR BAROQUE’ Morley Morley Catégories d’évènement: Meuse

Morley Meuse Morley Chers publics mélomanes, à vos agendas !

Un concert de prestige « Soir baroque » vous attend avec la très jeune et talentueuse organiste Lucile DOLLAT et l’orchestre à cordes de la Garde Républicaine qui sera dirigé par Sébastien BILLARD.

Ce concert sera leur avant-première dans cette nouvelle formule de concert « orgue-orchestre » lancée en septembre 2020.

Au programme : des oeuvres et concertis de pièces baroques d Lully, Haendel, Bach … dernière mise à jour : 2021-10-01 par

