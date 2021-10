Paris Le Patronage Laïque Jules-Vallès île de France, Paris Concert : Soie et bambou | Orchestre chinois de Paris Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’évènement: île de France

Concert : Soie et bambou | Orchestre chinois de Paris Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 4 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 4 février 2022

de 20h à 22h

payant

Réservation obligatoire – Paiement sur place 16€ / 14€ (Tarifs Ville de Paris) Concert de L’Orchestre Chinois de Paris à l’occasion du Nouvel An chinois. L’Orchestre Chinois de Paris a pour objectif de : diffuser et transmettre la culture traditionnelle et la musique chinoise, d’établir une bonne image de la Chine, et promouvoir l’intégralité et le développement de la musique du monde. L’Orchestre Chinois de Paris est un groupe de jeunes musiciens spécialisés dans la musique traditionnelle chinoise. Fondée en printemps 2019, depuis, l’Orchestre Chinois de Paris a déjà donné des différentes prestations avec des styles d’interprétation très variés. L’idée est de mutualiser les instruments traditionnels et les instruments occidentaux pour réaliser l’accord parfait. Ainsi, de développer l’art de la musique traditionnelle chinoise. Les membres de l’orchestre sont composés de musiciens diplômés des meilleures écoles de musique en chine, ces musiciens ont vécu, étudié et travaillé depuis des années sur Paris. Leurs interprétations et leurs maitrises des instruments ont réussi à conserver l’art de la musique traditionnelle chinoise et à intégrer les éléments de la musique occidentale. Nos musiciens ont déjà sorti leurs propres albums CD, et ont déjà réalisé plusieurs concerts individuels. Ils ont également formé de nombreux mélomanes européens à apprendre les instruments traditionnels chinois. À présent, ils sont très actifs au travers des différentes scènes musicales en France et en Europe. Concerts -> Musiques du Monde Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

8 : Boucicaut (221m) 8 : Lourmel (306m)

Contact :Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/ https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/ Concerts -> Musiques du Monde

