Parc de la liberté La Courneuve, le mercredi 14 juillet à 19:00

SOFIANE SAIDI TRIO Algérie, France Sofiane Saidi voix, claviers, Nassim Kouti voix, guitare, claviers, Moncef Hakim voix, percussions, pad électronique Le « prince du raï 2.0 » a perfectionné une festive formule cabaret-raï-électro : transe garantie ! Sofiane Saidi, le chanteur à la voix rauque et soul qui a redonné au raï ses lettres de noblesse aux côtés du super-groupe Mazalda, d’Acid Arab ou au sein du trio Mademoiselle (Rodolphe Burger, Mehdi Haddab), affectionne aussi l’électro au souffle chaud, comme dans ce trio avec les guitares de Nassim Kouti et les derboukas de Moncef Hakim. Concert de Sofiane Saïdi en trio Parc de la liberté La Courneuve 105 avenue de la République 93120 La Courneuve La Courneuve Centre-Ville Seine-Saint-Denis

2021-07-14T19:00:00 2021-07-14T21:00:00

