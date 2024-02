Concert « Sofaï » au Notown Café Notown Café Nanteau-sur-Lunain, samedi 24 février 2024.

Concert « Sofaï » au Notown Café Blues Rock Samedi 24 février, 19h00 Notown Café

Enfant du rock, du blues , Sofaï est une de ces chanteuses instrumentiste au caractère bien trempé, une routarde guitare en bandoulière.

C’est aussi et surtout un incontestable talent d’auteur-compositeur, dotée d’une présence hors norme sur scène… et d’une voix… et quelle voix : chaude, douce, rauque, modulable à souhait… Une voix rauque agressive dans les attaques et chavirante dans les ballades…

Follement réjouissant, voilà un terme qui convient bien à l’univers musical de Sofaï. La dame a du coffre, elle a pas mal fréquenté des gens porteurs de qualité comme Beverly Jo Scott, le légendaire Elliott Murphy, Kal David guitariste d’Etta James et John Mayall et Sal Bernardi guitariste/auteur/compositeur pour Rickie Lee Jones et Willy DeVille, entre autres… !

Ses estocades sont bondées de plaisirs et ses intonations excellemment balancées. Sofai fourmille de vigueur, de jovialité. Elle affiche sans contexte un bonheur de jouer et de partager !!!

Pensez à réserver votre place pour le 24 février…ça risque d’être vite complet.. chez vous.. au Notown Café !

Notown Café 26 rue des Moulins 77710 Nanteau sur Lunain Nanteau-sur-Lunain 77710 Saint-Liesnes Seine-et-Marne Île-de-France