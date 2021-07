Concert : Sobre Sordos Jardin de la Folie-Titon, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 24 juillet 2021

de 21h à 22h

gratuit

Pendant l’été, les projections, spectacles, concerts et ateliers en plein air sont de retour dans le 11e arrondissement ! Cette année, les séances cinéma du festival « La Chaise et l’écran », organisé par la Mairie du 11e, sont toutes précédées par un concert.

Sobre Sordos est un projet de chanson hybride, musical et visuel, porté par Ignacio Plaza Ponce, Giustino De Michele et Damien Serban. Ils se sont entourés de musiciens pointus des scènes jazz et contemporaine pour l’enregistrement de leur l’album.

Précédé par : 19h – ateliers avec l’association la Fresque du climat : Jeux ludiques pour discuter des causes, effets du dérèglement climatique ainsi que des solutions envisageables.



Suivi par : 22h – cinéma en plein air : Projection de la comédie musicale « Les Demoiselles de Rochefort », de Jacques Demy.

Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations.

Jardin de la Folie-Titon 28, rue de Chanzy Paris 75011

Contact : https://mairie11.paris.fr

