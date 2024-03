Concert : So Lune + Iamverydumb Salle Mosaic Lisieux, vendredi 15 mars 2024.

Concert : So Lune + Iamverydumb Dans un univers electro – pop – hip-hop, le 15 mars ! Vendredi 15 mars, 20h00 Salle Mosaic 7,50€ plein tarif – 4€ tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T20:00:00+01:00 – 2024-03-15T23:00:00+01:00

So Lune, un frère beatmaker te une soeur violoniste. entre cultures urbaines et influences lyriques, le duo propose une musique de caractère aux sonorités électro pop, trip-hop et hip-hop progressif.

Iamverydumb, si on se prenait pour les Inrocks, on vous dirait que sa pop à col roulé délivre de délicieuses mélodies, finement portées par des harmonies angéliques et des arrangements soucieux du détail.

Ouverture des portes 20h – Début du concert 20h30

Buvette et petite restauration sur place

Salle Mosaic 13 Boulevard Pasteur 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie

