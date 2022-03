Concert : So Gospel Le Havre, 16 avril 2022, Le Havre.

Concert : So Gospel Le Havre

2022-04-16 – 2022-04-16

Le Havre Seine-Maritime

So Gospel interprète de grands standards du gospel traditionnel et contemporains. Ils transmettent, l’amour, la paix et la joie qui émanent du Gospel.

Composé de chanteurs et musiciens talentueux, So Gospel s’inspire des grands noms du gospel tout en revisitant magistralement des titres tels que “Oh when the Saints”, “Let my people go” entre autres.

Pour ce concert d’exception, des invités partageront la scène avec So Gospel : Manu Vince, Leandro Gonzalez, Eïsa apportant des notes soul, jazz et salsa.

Un véritable voyage dans l’univers du Gospel, une soirée d’exception pour tous les amoureux de musique ainsi que pour les néophytes.

Le samedi 16 avril à 20h30, au Magic Mirrors.

Réservation en ligne.

https://magicmirrors.lehavre.fr/agenda/so-gospel

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-03-10 par